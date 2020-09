Bernie Sanders und Joe Biden. Archivbild

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Im US-Präsidentschaftsrennen steht der nächste große Vorwahl-Tag an. Abgestimmt wird in sechs Bundesstaaten: Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. Demokraten und Republikaner stimmen darüber ab, wen sie für den besten Kandidaten ihrer Partei für die Präsidentschaftswahl im November halten.



Bei den Demokraten liefern sich Ex-US-Vizepräsident Joe Biden und der linke Senator Bernie Sanders einen Zweikampf um die Nominierung. Erste Wahllokale öffnen am Mittag deutscher Zeit.