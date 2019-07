Blick in die Produktion des Thermomix in Wuppertal. Archivbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Vorwerk stellt die Produktion seiner Küchenmaschine Thermomix am Stammsitz in Wuppertal ein. "Die Produktion läuft voraussichtlich im Dezember 2019 aus", sagte Unternehmenssprecher Michael Weber.



Das Küchengerät soll künftig nur noch in Frankreich und in China produziert werden. Demnach will Vorwerk 200 Vollzeitstellen am Stammsitz abbauen, betriebsbedingt soll maximal 85 Menschen gekündigt werden. Einzelne Thermomix-Komponenten sollen in Wuppertal weiter produziert werden.