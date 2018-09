Nach Vorwürfen tritt der UNICEF-Vize-Chef zurück. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Nach Vorwürfen des Fehlverhaltens gegenüber weiblichen Mitarbeiterinnen während seiner Zeit bei der Hilfsorganisation Save the Children ist der stellvertretende Direktor des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, Justin Forsyth, zurückgetreten.



Forsyth war Fehlverhalten vorgeworfen worden, bevor er zu UNICEF wechselte. Das sei aber nicht der Grund, warum er zurücktrete, teilte Forsyth mit. Die Fehler von damals seien bereits "vor vielen Jahren in einem angemessenen Prozess behandelt worden", so Forsyth.