Deutsche Börse (Archiv).

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Deutsche Börse hat einen Schlussstrich unter die Affäre um angebliche Insidergeschäfte ihres Ex-Chefs Carsten Kengeter gezogen und Bußgelder akzeptiert. Der Dax-Konzern zahlt Geldbußen in Höhe von 10,5 Millionen Euro, so das Unternehmen. Das Landgericht Frankfurt am Main stellte das Verfahren gegen Kengeter ein.



Kengeter hatte seinen Posten 2017 abgegeben. "Die Gesellschaft ist unverändert der festen Überzeugung, dass die Vorwürfe unbegründet waren", teilte die Börse nun weiter mit.