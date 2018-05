Der Ex-Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump, Paul Manafort. Quelle: Justin Lane/EPA/dpa

Der Ex-Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, soll europäischen Politikern heimlich einen Millionenbetrag gezahlt haben. Damit sollten diese Lobbyarbeit für die damals pro-russische ukrainische Regierung machen. Das geht aus einem weiteren Anklagepunkt von US-Sonderermittler Robert Mueller gegen Manafort in der Russland-Affäre hervor.



Es geht um etwa zwei Millionen Euro, die Manfort in den Jahren 2012 und 2013 an frühere europäische Politiker überwiesen haben soll.