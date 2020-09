Die Anklageschrift gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wegen Korruption ist beim Bezirksgericht Jerusalem eingereicht worden. Das teilte das Justizministerium mit. Netanjahu hatte kurz zuor seinen Antrag auf Immunität wieder zurückgezogen. Er warf seinen politischen Gegnern auf Facebook ein "schmutziges Spiel" vor und betonte, er werde alle Korruptionsvorwürfe widerlegen.



Mit der Einreichung der Anklageschrift ist damit zu rechnen, dass sich Netanjahu in Kürze einem Korruptionsprozess wegen Betrugs und Untreue sowie Bestechlichkeit stellen muss. Unklar war zunächst, ob die Sitzungen des Prozesses noch vor der Wahl am 2. März beginnen könnten. Netanjahu strebt trotz der Anklage eine Wiederwahl als Ministerpräsident an.