R. Kelly hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Archivbild

Quelle: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Im Fall des wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten US-Sängers R. Kelly steht heute eine weitere Anhörung vor einem Gericht in New York an. Bei dem Termin geht es um Formalitäten, der Musiker hatte im Vorfeld bereits angedeutet, dass er nicht anwesend sein werde.



Die Staatsanwaltschaft in New York wirft Kelly unter anderem sexuellen Missbrauch und Erpressung vor. Der Musiker soll Mitarbeiter, darunter Bodyguards und Assistenten, angestiftet haben, Mädchen für illegale sexuelle Handlungen zu gewinnen.