Christian Bernreiter, Landrat in Deggendorf.

Quelle: Armin Weigel/dpa

Bayerische CSU-Politiker haben mit Verärgerung die Darstellungen von Thomas de Maiziere (CDU) zur Flüchtlingspolitik in 2015 zurückgewiesen. In dem Buch "Regieren" kritisiert er, man habe in Bayern "eine Registrierung im Grenzgebiet" abgelehnt.



Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) wies das im "Münchner Merkur" als "Unsinn" zurück. Erst auf Betreiben der Landräte sei die Registrierung geordnet verlaufen. Vorschläge seien in Berlin erst mit Verzögerung aufgegriffen worden.