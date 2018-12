Michael Flynn, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater der USA.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Die US-Justizbehörden haben zwei Verdächtige angeklagt, die als "illegale Agenten" der türkischen Regierung in den USA gehandelt haben sollen. Der Amerikaner Bijan Rafiekian und der Türke Kamil Ekim Alptekin sollen versucht haben, auf eine Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen an die Türkei hinzuwirken.



Rafiekian und Alptekin sollen dabei mit dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn zusammengearbeitet haben. Flynn ist in einem separaten Verfahren angeklagt.