Höcke spricht auf dem Landesparteitag der thüringischen AfD.

Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke hat sich gegen Vorwürfe des Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, gewehrt. Schuster hatte in einem Bericht der "Welt am Sonntag" gesagt, bei einigen Teilen der AfD - etwa dem rechtsnationalen "Flügel" um Höcke - frage er sich, ob diese den Boden des Grundgesetzes schon verlassen hätten.



Höcke bezeichnete die Vorwürfe als "absurd". Stattdessen sei es die islamische Einwanderung, die die Demokratie in Deutschland gefährde, sagte Höcke.