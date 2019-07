Der Schauspieler Kevin Spacey. Archivbild

Quelle: Jordan Strauss/AP/dpa

Das Strafverfahren gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts teilte mit, sie habe die Vorwürfe fallengelassen, da das mutmaßliche Opfer die Aussage verweigere.



William Little hatte am 8. Juli bei einer Gerichtsanhörung von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Spacey soll den damals 18-Jährigen 2016 betrunken gemacht und ihm in den Schritt gefasst haben.