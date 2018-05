Kilicdaroglu forderte Erdogans Rücktritt. Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Vorwürfe der Steuerflucht zurückgewiesen und rechtliche Schritte gegen den Oppositionsführer angekündigt. Es handele sich um "Lügen", sagte Erdogan. Er werde den Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, verklagen.



Kilicdaroglu hatte am Vortag Verwandten Erdogans vorgeworfen, Millionen Dollar an eine Firma in der Steueroase Isle of Man, die der britischen Krone unterstellt ist, überwiesen zu haben.