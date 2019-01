Die «Gelbwesten» demonstrieren immer wieder an zahlreichen Orten.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Im Konflikt mit den "Gelbwesten" verschärft die französische Regierung ihren Ton. Regierungssprecher Benjamin Griveaux warf radikalen Anhängern der Protestbewegung vor, einen Aufstand zu beabsichtigen und die Regierung stürzen zu wollen. In Frankreich stehe "keiner über dem Gesetz", warnte Griveaux.



Einer der Wortführer der "Gelbwesten" war erst am Donnerstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Griveaux sagte, dass sich die überwiegende Mehrheit der "Gelbwesten" an die Gesetze halte.