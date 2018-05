Zahlreiche Frauen klagen Harvey Weinstein an. Archivbild Quelle: Steven Hirsch/POOL New York Post/AP/dpa

Der einstige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist von einer Grand Jury in New York wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Das Gremium wirft dem Filmproduzenten Vergewaltigung und erzwungenen Oralsex vor. Die Vorwürfe entsprechen der Anklage, die die Staatsanwaltschaft vorgebracht hatte.



Eine Grand Jury wird eingeschaltet, um Beweise in möglichen Verbrechensfällen zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll. Das Verfahren erfolgt hinter verschlossenen Türen.