Julian Assange, Gründer von Wikileaks. Archivbild

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die Voruntersuchungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange in Schweden wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung werden niedergelegt. Das sagte Eva-Marie Persson, Vize-Direktorin der schwedischen Strafverfolgung. Assange wird in Schweden vorgeworfen, im Jahr 2010 eine Frau vergewaltigt zu haben.



Assange hatte sich jahrelang in der Botschaft von Ecuador in London verschanzt, um einer Auslieferung an Schweden zu entgegen. Er hielt die Vorwürfe für einen Vorwand, um ihn festzunehmen und an die USA auszuliefern.