Plakate zur Unterstützung von Julian Assange.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die US-Justiz wirft dem in Gewahrsam genommenen Wikileaks-Gründer Julian Assange Verschwörung mit der Ex-Mitarbeiterin des US-Militärs, Chelsea Manning, vor. Er soll Manning dabei geholfen haben, ein Passwort eines Computernetzwerks der Regierung zu knacken.



Die britische Premierministerin Theresa May sagte, niemand stehe über dem Gesetz. Der Staatssekretär im britischen Außenministerium Alan Duncan bestätigte Sky News, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert wird, wenn ihm dort die Todesstrafe droht.