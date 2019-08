FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat vor einer Geschichtsklitterung bei den Landtagswahlkämpfen in Ostdeutschland gewarnt. "AfD und Linke betreiben im Moment in einer bemerkenswerten Allianz Geschichtsverfälschung", sagte sie.



Es werde so getan, "als wenn die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Ostdeutschlands ihre Ursache in der Entwicklung seit 1990 hätten. Dabei liegen sie in erster Linie an der Staats- und Planwirtschaft des SED-Regimes vor 1989 und deren weitreichenden Folgen."