Verteidigungsminister Fallon zog Konsequenzen Quelle: Will Oliver/EPA/dpa

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist zurückgetreten. Das teilte die Regierung mit. Der konservative Politiker war in der Debatte über sexuelle Belästigung unter Druck geraten.



Viele der veröffentlichten Vorwürfe seien falsch, beharrte der Minister. Gleichwohl sei er "in der Vergangenheit hinter den hohen Standards zurückgeblieben, die wir an die Streitkräfte stellen", begründete Fallon seinen Rückzug. Seinen Parlamentssitz wolle er aber behalten.