Politiker und Gewerkschaften zeigten sich angesichts des Falls besorgt. "Polizeibeamte müssen zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen und an dieser Einstellung von Polizeibeamten darf es nicht den geringsten Zweifel geben", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Rande einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Zu den genauen Hintergründen wollte sich Seehofer zunächst nicht äußern. "Ich muss mir da auch erst mal über mein Ministerium authentische Informationen geben lassen."