UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Die Vereinten Nationen haben die EU-Politik scharf kritisiert. Es geht um die Hilfen für die libysche Küstenwache zum Abfangen von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer. Die EU-Politik sei "unmenschlich", sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, in Genf.



Die Zahl der Menschen, die unter entsetzlichen Bedingungen in Haftzentren eingepfercht seien, sei gestiegen. Nach libyschen Angaben befinden sich in den Lagern 19.900 Menschen. Im September waren es erst 7.000.