Bouffier (CDU) steht an der Spitze von Schwarz-Grün in Hessen.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat angedeutet, dass er womöglich nicht mehr die ganze Legislaturperiode im Amt bleiben wird.



Bouffier antwortete im Sommerinterview des Hessischen Rundfunks auf die Frage, ob er einem möglichen Nachfolger den Vorteil geben könnte, als Ministerpräsident in den Wahlkampf zu gehen. "Das werden wir dann beraten, wenn es soweit ist", sagte Bouffier. "Aber dafür spricht viel." Bouffier war im Frühjahr an Hautkrebs erkrankt. Der gelte im Moment als besiegt, so Bouffier.