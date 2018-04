Paderborns Torschütze Sven Michel feiert Quelle: dpa

Der SC Paderborn und der 1.FC Magdeburg haben den Aufstieg in die 2.Liga perfekt gemacht. Spitzenreiter Paderborn gewann mit 3:0 (3:0) gegen die SpVgg Unterhaching, Verfolger Magdeburg bezwang Fortuna Köln mit 2:0 (2:0).



Beide Teams sind drei Partien vor Saisonende nicht mehr von den direkten Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Paderborn kehrt zwei Jahre nach dem Abstieg zurück in Liga zwei. Kurios: Das Team war vor einem Jahr sportlich in die Regionalliga abgestiegen und hatte die Klasse nur gehalten, weil 1860 München keine Lizenz erhalten hatte.