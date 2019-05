New Hampshire schafft als 21. US-Bundesstaat Todesstrafe ab

Quelle: Charles Krupa/AP/dpa

Der kleine Ostküsten-Staat New Hampshire hat als 21. der 50 US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft. Nach dem Abgeordnetenhaus hat auch der Senat ein entsprechendes Veto des republikanischen Gouverneurs Chr is Sununu überstimmt.



Die Diskussion in New Hampshire war weitgehend theoretisch, da dort seit Jahren keine Todesurteile mehr vollstreckt wurden. Nach Angaben des unabhängigen Death Penalty Information Center wurden im vergangenen Jahr landesweit 28 Menschen hingerichtet.