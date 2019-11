Serbiens Präsident Aleksandar Vucic.

Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa/Archivbild

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic ist wegen Herzproblemen im Krankenhaus behandelt worden. "Bei der Aufnahme ins Militärmedizinische Klinikum am Freitag ist seine Situation als lebensbedrohlich eingeschätzt worden", erklärte Gesundheitsminister Zlatibor Loncar serbischen Medien zufolge.



Vucic habe auf die Behandlung gut angesprochen, sagte Loncar weiter. Vucic selbst hatte über Twitter bekanntgegeben, dass er seinen Amtsgeschäften von Montag an wieder in vollem Umfang nachgehen werde.