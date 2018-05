Der befürchtete Ascheregen über dem Vulkan Kilauea war geringer als erwartet. Darauf deuteten Regen und schwache Winde hin, teilte die US-Erdbebenwarte mit. Stunden zuvor war ein Krater nahe des Gipfels explodiert - eine Aschewolke von über 9.000 Metern Höhe stieg in den Himmel auf. Laut Behörden zieht sie in Richtung Nordosten. Die Alarmstufe Rot wurde aufrechterhalten, Flugverkehr war in der Gegend verboten.