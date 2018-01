Die Aktivität des philippinischen Vulkans Mayon wird für die Menschen in der Umgebung zunehmend gefährlich. Wie schon am Montag und Dienstag kam auch am Mittwochmorgen in regelmäßigen Abständen Lava aus dem Krater, die bis zu drei Kilometer weit floss. Der Vulkan spuckte sein glühendes Gestein bis zu 600 Meter hoch, dazu stiegen Aschewolken in eine Höhe von bis zu fünf Kilometern über dem Krater auf.