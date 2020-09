Die Wolke reichte aus dem Vulkan bis zu 15 Kilometer in die Höhe.

Quelle: Aaron Favila/AP/dpa

Der Ausbruch des Vulkans Taal nahe der philippinischen Hauptstadt Manila hat tödliche Folgen. In Calamba kam ein Mann bei einem Verkehrsunfall im Ascheregen ums Leben, drei Menschen wurden verletzt. Aus dem Vulkan hatte sich Lava ergossen. In den Tagen zuvor hatte es bereits Asche und Steine geregnet.



Das seismologische Institut Phivolcs warnte vor einem weiteren gefährlichen Ausbruch. Am Flughafen von Manila wurden über 200 Flüge gestrichen. Laut Behörden könnten mindestens 200.000 Menschen in die Flucht getrieben werden.