Vulkanausbruch auf den Philippinen. Archivbild

Quelle: Aaron Favila/AP/dpa

Nach dem Ausbruch des Vulkans Taal auf den Philippinen gibt es weiter keine Entwarnung. Bereits zuvor entdeckte Risse in Städten der Umgebung wurden breiter. Der Vulkan ist so gefährlich wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.



Renato Solidum, Leiter des Philippinischen Instituts für Vulkanologie und Seismologie, warnte die Bewohner der evakuierten Dörfer rund um den Vulkan davor, jetzt schon in ihre Häuser zurückzukehren. Posten halten verzweifelte Dorfbewohner auf, die Vieh oder ihre Habseligkeiten retten wollen.