Es ist bereits der zweite Ausbruch innerhalb kürzester Zeit.

Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Der Volcan de Fuego (Feuervulkan) in Guatemala ist erneut ausgebrochen und hat viele Menschen in die Flucht getrieben. Mehrere Dörfer in der Nähe des Vulkans seien evakuiert worden und fast 3.000 Menschen hätten sich in Sicherheit gebracht, berichtete die Zeitung "Prensa Libre".



Der Feuervulkan 40 Kilometer südwestlich von Guatemala-Stadt war zuletzt recht aktiv. Bei einem schweren Ausbruch im Juni kamen etwa 200 Menschen ums Leben. Dabei wurden ganze Dörfer von Lava und Geröll bedeckt.