Nach dem heftigen Ausbruch des Volcan de Fuego (Feuervulkan) in Guatemala steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Seit der gewaltigen Eruption am Sonntag wurden 99 Leichen gefunden, wie das Forensische Institut des lateinamerikanischen Landes mitteilte. Der Katastrophenschutz des Landes teilte mit, dass mehr als 12.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden seien.



Seit 2002 ist der 3.700 Meter hohe Berg wieder verstärkt aktiv. Erst im Mai brach der Vulkan aus und löste eine Schlammlawine aus.