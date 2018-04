Vulkan Io in Japan. Quelle: -/kyodo/dpa

Auf der japanischen Insel Kyushu speit ein Vulkan Rauch und Asche. Der Vulkan in der Kirishima-Vulkangruppe brach am Donnerstagnachmittag aus. Die Warnstufe für den Io oder Ebinodake genannten Vulkan wurde auf Level 3 von 5 angehoben. Das teilten die Behörden mit.



In den vergangenen Wochen war auch der nur fünf Kilometer entfernte Vulkan Shinmoedake mehrmals ausgebrochen. Zur Kirishima-Vulkangruppe werden etwa 20 Berge gezählt. In Japan gibt es mehr als 100 aktive Vulkane.