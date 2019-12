Polizeitaucher suchen nach Vermissten nahe White Island.

Quelle: Neuseeländische Polizei/AP/dpa

Nach dem Vulkanausbruch in Neuseeland zu Beginn der Woche ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Am Samstag starben zwei weitere Verletzte im Krankenhaus. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten auf mindestens 16.



Taucher setzten unterdessen rund um White Island die Suche nach zwei Vermissten fort, die den Vulkanausbruch am vergangenen Montag nach Dafürhalten der Behörden ebenfalls nicht überlebt haben. Laut Gesundheitsministerium werden noch 27 Menschen in Krankenhäusern in Neuseeland und Australien behandelt.