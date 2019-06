Wird also mehr regenerativer Strom produziert als gebraucht, nimmt der Speicher diesen Überschuss in Form von Wärme auf. Bei nur einem Grad Temperaturverlust pro Tag ist das ein so noch nie gebauter Puffer. Das technische Knowhow liegt im Speicher: wie die Steine geschichtet sind, wie die heiße Luft die Steine auflädt, welche Messmethoden diesen Prozess überwachen. Das alles ist das inzwischen patentgeschützte Geheimnis des Speichers. In der Zukunft sehe er Kohle- und Nuklearenergie nicht mehr als Backup-Systeme für die Energiezeugung, nur noch Solar und Wind, sagt Oezdem. Dafür brauche es dann "riesige Energiespeicher, um dafür zu sorgen, dass auch weiterhin keine Black-Outs stattfinden", so Oezdem.