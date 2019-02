Die Produktion für den ersten vollelektrische VW startet bald.

Auf dem Weg in die E-Mobilität hat der Autobauer Volkswagen Unterstützung von der Politik gefordert. Auch über die Energiewende hinaus werde der Durchbruch nur gemeinsam mit der Politik gelingen, teilte das Unternehmen mit. Hürden für das E-Auto, etwa beim Ausbau der öffentlichen Lade-Infrastruktur, müssten schnell abgebaut werden.



Bis 2025 will VW mehr als 20 vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. Bis 2023 investiert die VW-Kernmarke rund 9 Milliarden Euro in die Elektromobilität.