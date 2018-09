VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Vor der Entscheidung der Bundesregierung über Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote hat VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh die Politik vor unrealistischen Vorgaben gewarnt. Er wünsche sich, dass die Politik sich ernsthaft mit den Fakten vertraut mache, bevor sie Entscheidungen treffe, sagte Osterloh der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Er sei "noch nie von so vielen Menschen umgeben gewesen, die mit Halbwissen darüber diskutieren, was technisch geht und was nicht geht", so Osterloh.