"Es wird nicht einfach, uns aufzuhalten", schickte Volkswagen-Chef Herbert Diess im ZDF-Mittagsmagazin vom Genfer Autosalon aus eine Kampfansage an die Konkurrenz. Dieselskandal? Technisch hinterher? Die gängige Kritik an seinem Konzern ficht den VW-Chef dabei nicht an. Selbstbewusst kündigte Diess an, dass VW Weltmarktführer in Sachen E-Mobilität werden wolle.



Anders als von manchen Experten und Politikern kritisiert, sieht Diess keineswegs einen nennenswerten Vorsprung der asiatischen und US-amerikanischen Autobauer im Bereich der Elektromobilität. "Für viele Kunden wird es schwierig werden, sich gegen ein Elektroauto zu entscheiden." Und dabei soll VW die erste Geige spielen.