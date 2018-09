Da kommt es auf den Zeitpunkt des Kaufs an. Die Tilp-Rechtsanwälte, die die Musterklägerin vor dem OLG in Braunschweig vertreten, nehmen als Anhaltspunkt den Schlusskurs der VW-Aktien am 17. September 2015. Am Tag darauf machte die amerikanische Umweltbehörde EPA die Manipulation der Abgaswerte öffentlich. Bis zum 22. September sei der Kurs der VW-Stammaktien um 56,20 Euro gefallen, der der Vorzüge sogar um 61,80 Euro. Am 22. September hatte VW die Börse in einer Pflichtmitteilung informiert und seine Gewinnziele kassiert.