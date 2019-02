Christa Niestroj, die Vorsitzende Richterin am OLG Braunschweig.

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat der Hoffnung eines VW-Kunden auf Schadenersatz für sein Dieselauto einen Dämpfer erteilt. Diese Berufung sei zulässig, aber unbegründet, sagte die Richterin. Der Kläger war zuvor mit seiner Forderung schon in erster Instanz am Landgericht gescheitert.



Der Autobauer rechnet damit, dass dies das erste Verfahren gegen VW sein wird, welches vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird. Die Verbraucherplattform MyRight hat angekündigt, in Revision zu gehen.