Doch der geplante Einstieg in die Batteriezellenproduktion könnte Jobs sichern. Denn die soll jetzt am Standort Salzgitter aufgebaut werden. Helfen könnte beim Umsteuern auch, dass in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Berufsleben ausscheiden. Darauf hatte VW-Chef Diess gegenüber der FAZ verwiesen: "Damit lässt sich ein solcher Strukturwandel sozialverträglich auch ohne betriebsbedingte Kündigungen bewerkstelligen." Schließlich aber müssen die Kunden noch von den Elektroautos überzeugt werden. "Das muss vor allem über den Preis geschehen", sagt Autoexperte Bratzel. Elektroautos müssten also günstiger werden als solche mit Verbrennungsmotor