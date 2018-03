Den Managern in Wolfsburg hat man immer wieder mal vorgeworfen, die Bodenhaftung zu verlieren. Tatsächlich schweben sie betriebswirtschaftlich gerade mal wieder in lichten Höhen. Kein Wunder, dass der Konzern die Zukunftsmusik mit Lufttaxis komponiert - VWs, die im Stau einfach von der Straße abheben könnten. "Das Auto erobert die Luft", so beschrieb Volkswagenchef Matthias Müller auf dem Autosalon in Genf letzte Woche den geplanten Aufbruch in die nächste Dimension.