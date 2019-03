Die hohe Zustimmung für die AfD unter den Arbeitnehmern ist kein Problem für Ostdeutschland, sondern eine große Chance für den dringend notwendigen politischen Neuanfang. Alexander Gauland

"Die Äußerungen der VW-Managerin zeigen, dass wir in der AfD-Bundestagsfraktion eine Menge richtig und die anderen Volksparteien offenbar ziemlich viel falsch machen." Im Spätsommer und Herbst stehen in drei ostdeutschen Ländern Wahlen an. Am 1. September wird in Brandenburg und Sachsen gewählt, am 27. Oktober in Thüringen. Mit Spannung wird dabei das Abschneiden der AfD erwartet.