Das Bußgeld soll von VW binnen sechs Wochen überwiesen werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die in der Dieselaffäre gegen Volkswagen verhängte Milliarden-Buße spült Niedersachsen einen unverhofften Geldsegen in die Landeskasse. "Zur Verwendung der Mittel wird die Landesregierung einen Vorschlag unterbreiten", betonte die rot-schwarze Landesregierung. In den nächsten Wochen stehen die Haushaltsberatungen an. Dann soll es mehr Informationen geben.



Das Bußgeld in Höhe von insgesamt eine Milliarde Euro wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Rahmen der Dieselaffäre verhängt.