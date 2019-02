Hintergrund ist die Übernahmeschlacht zwischen der Porsche SE und Volkswagen vor über zehn Jahren, die den Höhepunkt des Machtkampfs innerhalb der VW-Familien Porsche und Piëch darstellte. Am Ende hielt die PSE zwar die Mehrheit an VW, verschuldete sich dafür aber in Milliardenhöhe. Es gab Kursturbulenzen, Anleger verloren viel Geld.