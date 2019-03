Ende des Jahres sollen 500 Moia-Busse in Hamburg unterwegs sein.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Mit 100 elektrisch angetriebenen Kleinbussen nimmt das Sammeltaxi Moia des VW-Konzerns am 15. April seinen Betrieb in Hamburg auf. Bis zum Ende des Jahres sollen rund 500 Moia-Fahrzeuge auf den Hamburger Straßen unterwegs sein und einen Großteil des Stadtgebietes nördlich der Elbe abdecken.



Erste Erfahrungen hatte Moia bereits in Hannover gesammelt. "Hamburg ist unser Leuchtturmprojekt und die Vorbereitung für alle weiteren Schritte in die Zukunft", sagte Geschäftsführer Ole Harms.