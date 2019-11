Die kraftvollste angebotene Batterie soll den ID.3 550 Kilometer lang rollen lassen - mit ihr wird der Stromer für einen Einstiegspreis von etwa 45.000 Euro zu haben sein. Volumen gelingt auf Dauer allerdings vermutlich nur, wenn der ID.3 tatsächlich so etwas werden kann wie ein elektrischer Käfer oder Golf. Ein Volksauto, eins für die ganze Welt.



Die Strategie des Wolfsburger Konzerns geht in diese Richtung: Neben einer zweiten E-Fertigungsstraße für den ID.3 in Zwickau sollen eine in China und eine in den USA aufgebaut werden. In Amerika setzt VW darauf, mit seinem digitalen und elektrischen Angebot in Zukunft von einem Nischenanbieter zum echten "Player" zu werden. Und in China? An der Entwicklung des Mobilitätsmarktes im Reich der Mitte hängt Volkswagen ohnehin wie am Tropf.