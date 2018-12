Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratschef der Volkswagen AG.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

In der Aufarbeitung der Diesel-Affäre gibt es erneut Vorwürfe an VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Er soll früher als eingeräumt über Abgas-Probleme in den USA Bescheid gewusst haben. Laut "BamS" soll ein Rechtsexperte des Konzerns ausgesagt haben, Pötsch sei knapp drei Monate vor Bekanntwerden der Manipulationen am 18. September 2015 informiert worden.



Pötsch habe Hinweise erhalten, lange bevor VW die Finanzwelt ins Bild setzte. Ein Firmensprecher wies die Darstellung scharf zurück.