Neue Automodelle, neue Robotertechnik - und knapp 8.000 Mitarbeiter, die neu ausgebildet werden müssen. In Zwickau haben sich die Verantwortlichen nicht nur für ein bisschen "Elektro" entschieden, sondern für ein "Ganz und Gar". Ein Wagnis, in das Volkswagen rund 1,2 Milliarden Euro investiert. "Wir werden den Automobilstandort Deutschland beim E-Auto an die Spitze bringen - und damit langfristig stark halten. Die Zwickauer Mannschaft kann und wird faszinierende E-Autos in allerhöchster Qualität bauen", so E-Mobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich.