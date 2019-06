Ferienhaus auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutsche Ferienhausbranche erwartet 2019 erneut eine höhere Nachfrage und mehr Buchungen. "Insbesondere die steigende Qualität der Wohnungen wird auch zukünftig das Wachstum sichern", schreibt der Deutsche Ferienhausverband (DFV) in seiner Branchenumfrage.



Die Vermieter müssen sich allerdings an wachsende Anforderungen anpassen. Die Urlauber wünschten sich mehr Flexibilität. "Man will kürzere Reisezeiten wählen, flexibler im Reiseverhalten sein", sagte der DFV-Vorsitzende Aye Helsig.