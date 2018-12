Putin warnt vor wachsender Gefahr eines Atomkriegs. Archivbild

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Kremlchef Wladimir Putin hat in seiner traditionellen Jahrespressekonferenz unter anderem davor gewarnt, die Gefahr eines Atomkriegs zu unterschätzen. "Wenn, Gott verhüte, so etwas passiert, kann das zur Vernichtung der ganzen Zivilisation führen, wenn nicht des ganzen Planeten", sagte Putin vor Journalisten in Moskau.



Die Verantwortung für die wachsende Gefahr sah er aufseiten der USA, die wichtige Rüstungskontrollverträge gekündigt hätten. Russland wolle nur das Gleichgewicht halten.