Ungeachtet horrender Immobilienpreise vor allem in Städten treibt das Zinstief weiter das Geschäft der Bausparkassen an. Die privaten Bausparkassen und auch die öffentlich-rechtlichen Landesbausparkassen rechnen für 2019 bei Baufinanzierungen mit einem Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich.



Bernd Hertweck, Verbandschef der Privaten Bausparkassen, erwartet für die privaten Bausparkassen ein Plus von über fünf Prozent bei gezahlten Baugeldern. Das ist vor allem den niedrigen Zinsen zu verdanken.